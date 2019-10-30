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Lüleburgaz'da coşku dolu Cumhuriyet gecesi

1 saat önce

Lüleburgaz'da coşku dolu Cumhuriyet gecesi Önce fener alayı, sonra Şevval Sam konseriKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet'in ilanın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz'da coşku dolu Cumhuriyet gecesi

Önce fener alayı, sonra Şevval Sam konseri

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet'in ilanın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Fener alayının ardından çeşitli sanatçılar ve senfoni orkestrasıyla birlikte ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı. Sam, sevilen şarkılarıyla Lüleburgazlılara keyif dolu gece yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıl dönümü Lüleburgaz'da coşkuyla kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından Lüleburgaz İstanbul Caddesi'nde fener alayı düzenledi. Binlerce Lüleburgazlı Kongre Meydanı'ndan başlayarak sırasıyla İstanbul, Fatih ve tekrar İstanbul Caddesi istikametinde ellerinde meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Lüleburgaz Belediyesi'ne ait araçtan yürüyüş sırasında marşların çalındığı fener alayı Kongre Meydanı'nda sona erdi.

Senfoni orkestrası sahne aldı

Fener alayının ardından Kongre Meydanı'nda kurulan sahneye şef Ardaşes Agoşyan'ın yönetimindeki senfoni orkestrası sahne aldı. Orkestra ünlü senfoni eserlerini seslendirdi. Orkestrayla birlikte mezzo soprano Natali Boğosyan ve bariton Murat Güney sahneye çıktı. İkili senfoni orkestrası eşliğinde yaptıkları düetle büyük beğeni topladı. Binlerce kişinin katıldığı 29 Ekim etkinliklerinde Lüleburgaz'ın müzik grubu Horanda da sahne aldı. Grup senfoni eşliğinde yöresel Rumeli müziklerini seslendirdi.

Şevval Sam kulakların pasını sildi

Gecenin sonunda ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı. Geceye siyah bir elbiseyle çıkan Sam, alaturka şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Şam'ın konserinin ardından etkinlikler sona erdi.

Lüleburgaz'da coşku dolu Cumhuriyet gecesi

Kırklareli, Şevval Sam, Lüleburgaz, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
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