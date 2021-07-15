LÜLEBURGAZ'DA DEREYE MAYA ÇALDILAR - Son Dakika

KIRKLARELİ' nin Lüleburgaz ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ilçede köprü, yol ve dere ıslahı gibi isteklerinin yerine getirmediğini öne sürerek, Lüleburgaz deresine giderek suya maya çalarak eylem yaptı. Lüleburgaz Kent konseyi öncülüğünde ilçede toplanan bir grup köprü, yol ve dere ıslahı projesi isteklerinin yerine getirilmediğini öne sürerek Kongre meydanı'nda toplanıp ellerinde pankartla tarihi taş köprünün olduğu yere kadar yürüdü. Dere kenarına gelen grup üyeleri burada, Lüleburgaz deresine temsili olarak maya çaldı. Nasreddin Hoca'nın ünlü göle maya çalma fıkrasının canlandırıldığı etkinlikte, konuşan Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç; Bugüne kadar Lüleburgaz'a köprü sözü verildi boş çıktı, dere ıslahı sözü verildi boş çıktı, müze sözü verildi boş çıktı. Her eylem siyasi bir duruştur kabul ediyoruz ama biz talebimizi mizahi yoldan yapıyoruz. Bu bir duruştur ve biz duruşumuzdan ödün vermiyoruz dedi.