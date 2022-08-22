Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

22.08.2022 10:18
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik piknik düzenlendi.

Lüleburgaz'da dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik piknik düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi ve Kent Konseyince Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, dezavantajlı çocuklar ve aileleri katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, etkinliğe katılan ailelere teşekkür etti.

Pikniğin ardından çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

Yaz Kur'an kursları sona erdi

Lüleburgaz ilçesinde Yaz Kur'an kursları kapanış programı yapıldı.

Yıldız Camisi'nde düzenlenen programa Müftülük Din Hizmetleri Uzmanı Resül Çay, Yıldız Camisi İmam Hatibi Ferhat Büyük, Kur'an Kursu öğreticisi Esma Gümüş, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahiler seslendirdi.

Program, Din Hizmetleri Uzmanı Resül Çay'ın hatim duası ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Kent Konseyi, Binnur Dinç, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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