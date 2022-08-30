Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

30.08.2022 11:45
Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Lüleburgaz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Lüleburgaz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yaptığı uygulamada, arazide kendiliğinden yetişen kenevirleri toplayan şüphelileri suç üstü yakaladı.

Olayda Ö.D. ve A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin topladığı, 1 kilogram 400 gram kenevir yakılıp imha edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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