Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yaptığı uygulamada, arazide kendiliğinden yetişen kenevirleri toplayan şüphelileri suç üstü yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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