Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da "Ebru Atölyesi" Etkinliği

Lüleburgaz'da "Ebru Atölyesi" Etkinliği

26 dakika önce

Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine yönelik "Ebru Atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz'da
Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine yönelik "Ebru Atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi ile Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, önlüklerini giyen öğrenciler ebru yapmayı öğrendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Murat Gerenli, burada yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerinin sürdüğünü söyledi.

Çocukların etkinlikte bir yandan eğlenirken, diğer yandan ebru yapmayı öğrendiğini ifade eden Gerenli, öğrencilerin eğitimlerine ve eğlencelerine kültürel faaliyetlere destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Gerenli, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra Gerenli, etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgelerini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:41 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Güncel
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