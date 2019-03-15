Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Eğlence Mekanlarına Operasyon: 15 Gözaltı

Lüleburgaz'da Eğlence Mekanlarına Operasyon: 15 Gözaltı

49 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince, zorla kadın çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Lüleburgaz'da Eğlence Mekanlarına Operasyon: 15 Gözaltı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince, zorla kadın çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü bugün sabah saatlerinde eğlence mekanlarında insan ticareti yaptığı ve kaçak içki sattığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Lüleburgaz İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan'ın talimatıyla ev ve iş yerlerine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Özel harekat önlem aldı

İlçe Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonda Kırklareli Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri de hazır bulundu. Özel harekatçılar operasyon sırasında olumsuzluk ihtimaline karşı sokaklarda üst düzey güvenlik önlemi aldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

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