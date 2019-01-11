Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Elektrik Kesintisi

Lüleburgaz'da Elektrik Kesintisi

24 dakika önce

Lüleburgaz ilçesinde bir beldede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Lüleburgaz'da Elektrik Kesintisi, System.String[]
Lüleburgaz ilçesinde bir beldede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.


Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım çalışmaları nedeniyle Büyükkarıştıran beldesinin Yeni ve Yıldırım Mahallelerinde 15 Ocak'ta enerji verilemeyecek.


Açıklamada, kesintinin 12.00-14.00 saatlerinde uygulanacağı bildirildi.


Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Büyükkarıştıran, Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Güncel
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