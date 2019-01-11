Lüleburgaz'da Elektrik Kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir beldede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Lüleburgaz ilçesinde bir beldede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.





Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım çalışmaları nedeniyle Büyükkarıştıran beldesinin Yeni ve Yıldırım Mahallelerinde 15 Ocak'ta enerji verilemeyecek.





Açıklamada, kesintinin 12.00-14.00 saatlerinde uygulanacağı bildirildi.





Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi

Termometrelerin Eksi 35'i Gördüğü İlçede Tilki Donarak Telef Oldu

Çiftlik Bank, Tanker Bank Derken Deneyimli Gazeteci Uğur Dündar Yeni Bir Dolandırıcılığı Okurlarına Aktardı