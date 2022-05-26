Lüleburgaz'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

26.05.2022 10:15
Lüleburgaz'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

Lüleburgaz'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

Lüleburgaz'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ahmetbey Belediyesinde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara bilgi verildi.

Ekipler, annelere proje ve madde kullanımının zararlarını anlatarak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacı ile hazırlanan UYUMA Projesi tanıtıldı.

Belediye Başkanı Altıntaş, konuşmasında, uyuşturucuyla mücadeleye herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Madde bağımlılığının herkesin ortak meselesi olduğunu ifade eden Altıntaş, "Uyuşturucu sadece kullananı değil, ailesini, çevresini de son derece olumsuz etkileyen bir bağımlılıktır." dedi.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Uyuşturucu, Altıntaş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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