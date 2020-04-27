Lüleburgaz'da esnaf ve işçilere yardım paketi dağıtıldı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde esnaf ve işçilere yardım paketi dağıtıldı.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından hazırlanan bin 500 yardım paketi, belediye ile Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince esnaf ve işçilerin evlerine götürüldü.

Yardım paketlerinin dağıtımına katılan Belediye Başkanı Murat Gerenli de yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle dünyada ve Türkiye'de zor günler yaşandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeler ile bazı esnafın dükkanlarının geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdirildiğini aktaran Gerenli, geçim kaynaklarının kapatılmasıyla sürecin daha da zorlaştığını söyledi.

Bugünlerin hep birlikte aşılacağına inandığını dile getiren Gerenli, "Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafımız ve emekçi kardeşlerimiz başta olmak üzere bin 500 ailemiz için yardım paketi hazırladık. Bugünler de geçecektir. Bir ve beraber olmalı, bu süreci en zararsız şekilde atlatmalıyız." dedi.