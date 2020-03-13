Lüleburgaz'da etkinliklere korona virüs ertelemesi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da etkinliklere korona virüs ertelemesi

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 31 Mart'a kadar yapılacak olan tüm belediye etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi.

Lüleburgaz'da etkinliklere korona virüs ertelemesi, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 31 Mart'a kadar yapılacak olan tüm belediye etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararını Lüleburgaz Belediyesi duyurdu.


Lüleburgaz Belediyesi yeni tip korona virüs salgını nedeniyle açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Lüleburgaz Belediyesi bünyesinde 31 Mart tarihine kadar planlanan kültür, sanat ve sportif etkinlikler ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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