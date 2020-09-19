Lüleburgaz'da ev yangını - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen yangında, dumandan etkilenen iki kişi tedavi altına alındı.
Siteler Mahallesi Karaca Sokak'ta Hasan Selvi'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, dumandan etkilenen Hasan ve Ayşe Selvi çifti, Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Evde hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:25 - Kaynak: AA
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