Lüleburgaz'da foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metruk bir binanın bahçesindeki foseptik çukuruna düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde metruk bir binanın bahçesinden köpek sesi geldiğini duyanlar durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeğin foseptik çukuruna düştüğünü belirledi.
Çukurun çevresini genişleten ekipler, çeşitli ekipmanlar kullanarak köpeği çukurdan çıkardı.
Kurtarılan köpek bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA
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