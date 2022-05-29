Lüleburgaz'da gençler ormanda kamp yaptı

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi ve Lüleburgaz Belediyesi tarafından "Gençler Doğada Orman Kampı" düzenlendi.

Lüleburgaz Kent Ormanında düzenlenen kampa yaklaşık 60 genç katıldı.

Ormanlık alanda çadır kuran gençler, iki gün akıl ve zeka oyunları, oryantiring çalışmaları, temel izcilik uygulamaları, drama, okçuluk, yürüyüş faaliyetleri gerçekleştirdi.

Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, AA muhabirine, kampta farklı kültürlerden gençlerin bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik duygularının gelişmesi, takım ruhunun aşılanması, geri dönüşüm, ekolojik denge ve doğal hayata uyum sağlanması amaçlandığını söyledi.