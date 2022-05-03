Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama - Son Dakika
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Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama

03.05.2022 11:01
Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Lüleburgaz ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.

Lüleburgaz ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yataklarını, yeşil alanları, çöp alanlarını, parkları, cadde ve sokakları ilaçladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, haşere ve sineklere karşı mücadelenin sürdürüldüğü belirtildi.

Çalışmaların aralıklarla devam edeceğini aktarılan açıklamada, vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağmak için belediye ekiplerinin 24 saat görevde olduğu kaydedildi.

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Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama - Son Dakika
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