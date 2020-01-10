Lüleburgaz'da hastane inşaatında toprak kayması: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lüleburgaz'da hastane inşaatında toprak kayması: 2 yaralı - Son Dakika

Lüleburgaz'da hastane inşaatında toprak kayması: 2 yaralı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devlet hastanesinin alt yapı çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi.

Lüleburgaz'da hastane inşaatında toprak kayması: 2 yaralı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devlet hastanesinin alt yapı çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Yaralanan 2 işçi, toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Lüleburgaz'da yapımı devam eden devlet hastanesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesi Ahmet Siyar Celikel (19) ve Soner Bulut (27) isimli işçiler toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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