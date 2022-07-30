Türk Kızılay Lüleburgaz Hastanesi'nde "Kızılay Butik" açtı - Son Dakika
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Türk Kızılay Lüleburgaz Hastanesi'nde "Kızılay Butik" açtı

30.07.2022 11:39
Türk Kızılay Lüleburgaz Hastanesi'nde "Kızılay Butik" açtı

Lüleburgaz'da ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerinin kıyafet ihtiyacı "Kızılay Butik Mağazası"ndan karşılanacak.

Lüleburgaz'da ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerinin kıyafet ihtiyacı "Kızılay Butik Mağazası"ndan karşılanacak.

Butik mağaza, Türk Kızılay Kırklareli Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğünce imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, konuşmasında, butik mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Türk Kızılay mağazasından hasta ve refakatçilerin ihtiyaç anında yararlanabileceğini ifade eden Ekici, güzel bir proje olduğunu belirtti.

Hem Türk Kızılay hem de sağlık çalışanlarının önemli işler yaptıklarını vurgulayan Ekici, "Türk Kızılay'ı tebrik ediyorum. Burası küçük bir butik mağaza ama biz biliyoruz ki Kızılay dünyanın 80 ülkesine yardım götürüyor. Ülkemiz son 4 yılda dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi konumunda ve bu da Türk Kızılay'ın sayesindedir. Paylaşmanın kazanmadan daha önemli olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu butik mağazamız da Lüleburgazımıza, ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da Kızılay'ın 94. butik mağazasının açılışını yaptıklarını belirterek, "Kızılay'ın temel vazifesi milletimizin yanında olmak, devletimize destek olmak, nerede bir ihtiyaç varsa karşılamak. 154 yıldır böyle oldu bundan sonra da böyle olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Kızılay Butik Mağazası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, mağazadan ilk alışverişi yaparak hastaneye bağışladı.

Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ve sağlık personeli katıldı.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Lüleburgaz Hastanesi'nde 'Kızılay Butik' açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılay Lüleburgaz Hastanesi'nde "Kızılay Butik" açtı - Son Dakika
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