Lüleburgaz'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Lüleburgaz'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi yardım yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi 273 kişiye 77 bin 800 lira nakdi ve 550 gıda kolisi yardımı verildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana vatandaşlara yönelik desteklerin artarak devam ettiği aktarılan açıklamada, Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin belediyeye kayıtlı ve başvuru yapan ihtiyaç sahibi aileleri tek tek belirlediği kaydedildi.