Lüleburgaz'da ilaçlama çalışması - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil alanlar, çöp konteynerleri, fosseptik çukurları, parklar ile dere yataklarının haşere ve sineklere karşı ilaçlandığını söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Çamlıca, hava sıcaklıklarının artmasıyla ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirtti.

Çamlıca, "Vatandaşlarımızın yaz sezonunda daha rahat olabilmesi amacıyla karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı mücadele çalışmalarına başladık. Çalışmalar kapsamında belde genelindeki yağmur drenaj ve kanalizasyon hatları ile dere yataklarında, durgun su yataklarında, gübrelik alanlarda haşere ve sineklere karşı mücadele başlattık. İlaçlama çalışmalarımız tüm mahallelerimizde sürdürülüyor. Çalışmalar önümüzdeki günlerde de belli aralıklarla devam edecek." şeklinde konuştu.