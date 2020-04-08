Lüleburgaz'da iş makinesi menfeze devrildi - Son Dakika

Lüleburgaz'da iş makinesi menfeze devrildi
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Lüleburgaz'da iş makinesinin kazdığı menfez çukuruna devrilmesi sonucu hasar oluştu.
Lüleburgaz'da iş makinesinin kazdığı menfez çukuruna devrilmesi sonucu hasar oluştu.
Lüleburgaz Belediyesinin menfez yenileme çalışmalarını yürüten bir firmaya ait iş makinesi, toprak kayması sonucu, kazdığı çukura devrildi.
Kazada, iş makinesi operatörü yaralanmadan kurtulurken, iş makinesinde hasar meydana geldi.
İş makinesi vinç yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:06 Kaynak: AA
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