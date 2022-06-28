Lüleburgaz'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Lüleburgaz'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

28.06.2022 10:48
Lüleburgaz'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat A. yönetimindeki 22 AAK 064 plakalı otomobil ile fabrika işçilerini taşıyan Murat D. idaresindeki 39 ABY 538 plakalı midibüs Durak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan A.A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Lüleburgaz, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement