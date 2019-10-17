Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı
Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Lüleburgaz'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

39 dakika önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Lüleburgaz- Çorlu yolunun Çiftlikköy kavşağında meydana geldi. Çorlu yönüne giden E.A. (53) yönetimindeki 39 AAT 195 plakalı servis midibüsü ile kavşaktan sola dönmek isteyen T.M.'nin (57) kullandığı 39 AAC 491 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje, midibüs ise yol kenarına savruldu. Kazada, fabrika işçileri ile staj yapan öğrencilerin de olduğu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 17 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kırklareli
Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Pence'i karşıladığı anların görüntüsü yayınlandı
Süleyman Soylu: Asker selamı veren futbolcularımızı soruşturuyorlar, çok paniklemişler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mike Pence arasındaki kritik görüşme başladı Suriye'de YPG'ye ait Hummer zırhlısı ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:20:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]