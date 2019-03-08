Lüleburgaz'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

Lüleburgaz ilçesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.



Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler İstiklal Marşı'nı güzel okuyabilmek için yarıştı.



İki bölüm halinde yapılan yarışmada öğrencilerin diksiyon, vurgu ve tonlama, sahne duruşu, jest ve mimik kullanımı ile ezber gücü değerlendirildi.



Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, yarışmanın ardından yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.



Öğrencilerin bir birinden güzel performanslar sergilediğini ifade eden Çetin, dereceye giren öğrencileri de tebrik etti.



Çetin, öğrencilerin İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programda ödüllerinin verileceğini bildirdi.

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