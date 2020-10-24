Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi ile Kan Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşüş yaşanan kan stoklarını arttırmak amacıyla 3 gün sürecek kampanya kapsamında bağışlar Kongre Meydanı'nda kurulan çadırda kabul ediliyor.
5 profesyonel ve 5 Kızılay gönüllüsünün görev aldığı kan bağışı kampanyası 25 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek.
Vatandaşlar, 11.00 - 20.00 saatleri arasında kan bağışında bulunabilecek.
- Kaynak: AA
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