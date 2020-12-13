Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Kan bağışı kampanyalarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Gamsız, sokağa çıkma kısıtlaması süresince yaklaşık 300 bağışçının gelmesini beklediklerini belirtti.

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