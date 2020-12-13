Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Lüleburgaz Kan Merkezi işbirliğinde Kongre Meydanı'nda kurulan çadırda kan bağışları kabul edildi.
Randevu sistemiyle gerçekleşen kampanyaya, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Bağışta bulunmak isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa Gamsız, gazetecilere, bağış kampanyasında randevu ağırlıklı hizmet verdiklerini belirtti.
Kan bağışı kampanyalarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Gamsız, sokağa çıkma kısıtlaması süresince yaklaşık 300 bağışçının gelmesini beklediklerini belirtti.
Öte yandan kan bağışı kampanyasına ilk bağışı yapan Recai Baykar'a maske verildi.
- Kaynak: AA
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