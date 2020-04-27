Lüleburgaz'da köpeğin tedavi edilmediği iddiasına soruşturma - Son Dakika

" Arjantin Dogo" cinsi köpeğin tedavisi veteriner hekimlerin gözetiminde özel bir klinikte devam edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hayvanseverlerin sosyal medya hesaplarından "yasaklı ırk olduğu için tedavi edilmeyip ölüme terk ediliyor" başlığı paylaşımları üzerine barınakta inceleme yapıldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım