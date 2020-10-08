Lüleburgaz'da korona virüs denetimi - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kaymakam Salih Yüce ve Belediye Başkanı Murat Gerenli ile birlikte korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta kent merkezindeki pasajlarda korona virüs denetimi gerçekleştiren Kaymakam Yüce ile Başkan Gerenli, bu hafta da denetimlere devam etti. Yurt genelinde vaka artışının devam etmesi nedeniyle tedbirleri elden bırakmayan Lüleburgaz'da bu kapsamda kent merkezindeki alışveriş merkezi ile Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali denetlendi. Gerçekleştirilen denetim kapsamında alışveriş merkezindeki personelle otobüs terminalindeki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığı incelendi. Yağışlı havaya rağmen gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konusundaki tedbirlere uyum sağladığı gözlemlendi. - KIRKLARELİ