Lüleburgaz'da koronavirüsten korunma tedbirleri alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da koronavirüsten korunma tedbirleri alınıyor - Son Dakika

Lüleburgaz'da koronavirüsten korunma tedbirleri alınıyor

6 saat önce

Kırklareli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu'nca Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler uygulanmaya başladı.

Lüleburgaz'da koronavirüsten korunma tedbirleri alınıyor, System.String[]

Kırklareli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu'nca Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler uygulanmaya başladı.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre İşleri Müdürlüğü'nce İstanbul Caddesi, Kongre Meydanı, Sokollu Mehmet Paşa Cami çevresi başta olmak üzere 12 noktaya sıvı el dezenfektanları yerleştirdi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde ise dezenfekte işlemleri belirli aralıklarla yapılıyor.

Temizlik ve Çevre İşleri Müdürü Anıl Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı yeni tedbirlerin alındığını söyledi.

El dezenfektanlarını vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği noktalara koyduklarını ifade eden Ergin, ekiplerin dezenfektanları sürekli kontrol ederek, biten dezenfektanların yenisi ile değiştirileceğini kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, Lüleburgaz, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Son Dakika Haberleri
18:18 İran ve BAE dışişleri bakanları, Kovid-19 ile mücadele konusunu görüştü
18:16 Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salih'ten Türkiye'ye "teşekkür" mesajı
18:16 Gaziantep'te kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapalı olacak
18:14 Yunan askerlerinin geri ittiği göçmenleri, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
18:14 Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:19:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lüleburgaz'da koronavirüsten korunma tedbirleri alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]