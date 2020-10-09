Lüleburgaz'da Kovid-19'a karşı ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri temizleniyor - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri belediye ekiplerince temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet, yaptığı yazılı açıklamada, 3 ay içerisinde 27 ihtiyaç sahibi vatandaşın evlerinin temizlendiğini belirtti.

Ekiplerin, talep doğrultusunda vatandaşların aylık kişisel hijyen bakımlarını da gerçekleştirdiklerini ifade eden Servet, bir evi 2 haftada bir temizlemeye gittiklerini bildirdi.

İhtiyaç sahibi tüm vatandaşların bu uygulamadan faydalanabileceklerini belirten Servet, şunları kaydetti:

"Özellikle salgın döneminde temizlik, hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilmesi önemli. Biz de bu nedenle ihtiyaç doğrultusunda vatandaşlarımızın evlerini temizlemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bize telefonla ulaşması yeterli olacaktır."