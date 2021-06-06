Lüleburgaz'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve işçi servisleri dezenfekte edildi.

Ahmetbey beldesinde kademeli normalleşme süreci dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları, öğrenci ve işçi servisleri temizlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Salgının yayılmaması için ekiplerin canla başla mücadele ettiğini ifade eden Altıntaş, "Virüs ve bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlama dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Halk otobüsü, işçi ve öğrenci servisleri ile Ahmetbey ve Lüleburgaz hattında toplu ulaşım hizmeti veren araçlar belediye çalışanlarımızca ilaçlanarak dezenfekte edildi." diye konuştu.