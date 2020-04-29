Lüleburgaz'da larva ilaçlama çalışması - Son Dakika

Evrensekiz Beldesi'nde, larvalara karşı ilaçlaması yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede haşere ve sineklerin larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yeşil alanlar, çöp konteynerleri, fosseptik çukurları, parklar ile dere yataklarının ilaçlandığını ifade eden Nalbant, her yıl başarılı olmak için nisan ayında ilk yağmurlar bittikten sonra çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Nalbant, "Sivrisinekler yumurtalarını yağmur mevsimi başladığında durgun su kaynaklarına bırakırlar. Bu dönemde sivrisineklerin yumurtalarını bıraktıkları su kaynaklarına yapılacak ilaçlamalar, ergin hale gelmeden sivrisinekleri öldürür. Durgun ve kirli sulara belirli aralıklarla yapılan larva ilaçlamaları sorunu daha kaynağında çözmeye yönelik bir çalışma olup uzman kişilerce yapılmalıdır." diye konuştu.

Nalbant, larva ilaçlamasının belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.