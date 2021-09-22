Lüleburgaz'da "Mahallede temizlik var" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Mahallede Temizlik Var" etkinliği düzenlendi.

Sevgi Mahallesi Gözde Sokak'ta düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Murat Gerenli, Mahalle Muhtarı Ali Pehlivan, vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Gerenli, dünyada çevre ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Çevre konusunda herkesin üzerine düşeni yapmaması nedeniyle maalesef çevre ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşandığını anlatan Gerenli, "Herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. 'Ben ne yapabilirim?' demeyin, hepimizin yapabileceği şeyler var. Bundan sonrasında daha yaşanabilir bir çevreyi çocuklarımıza miras bırakabiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından Gerenli ve etkinliğe katılan vatandaşlar çalı süpürgeleriyle sokak temizliği yaptı.