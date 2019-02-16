Lüleburgaz'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metruk binalar güvenlik gerekçesiyle yıkılıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metruk binalar güvenlik gerekçesiyle yıkılıyor.



Lüleburgaz Kaymakamlığı ile belediye tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 10 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.



Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki metruk binaların güvenlik gerekçesiyle yıkıldığını belirtti.



Metruk binaların sahiplerinden izin alınarak yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildiren Kaya, metruk bina sahiplerinin bina çevrelerinde önlem alması gerektiğini, önlem alınmayan binaların yıkılacağını ifade etti.

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