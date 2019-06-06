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Lüleburgaz'da mezarlıkta çiçek dağıtıldı

1 saat önce

Lüleburgaz Belediyesince mezarlıkta çiçek dağıtıldı.

Lüleburgaz'da mezarlıkta çiçek dağıtıldı, System.String[]
Lüleburgaz Belediyesince mezarlıkta çiçek dağıtıldı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, bayramlarda vatandaşların yoğun bir şekilde kabir ziyaretlerinde bulunduğunu bildirdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından eski ve yeni mezarlık alanında vatandaşlara çiçek dağıtıldığını belirten Gerenli, kabir ziyaretinde bulunan vatandaşların yakınlarının kabirlerine çiçek ektiğini ifade etti.
Yaklaşık 200 kasa çiçek dağıtıldığını aktaran Gerenli, vatandaşlara hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Gerenli, tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:47 Kaynak: AA
Murat Gerenli, Lüleburgaz, Güncel
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