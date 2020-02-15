Lüleburgaz'da minibüsün çaptığı engelli ölümden döndü - Son Dakika

Lüleburgaz'da minibüsün çaptığı engelli ölümden döndü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde akülü engelli aracı ile seyir halinde olan Kazım Karabulut, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Şans eseri ölümden döndüğü söyleyen Karabulut'a araç çarpması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Lüleburgaz'ın büfe işletmeciliği yapan bedensel engelli Kazım Karabulut, dün sabah saatlerinde akülü tekerlekli aracı ile işine giderken, geçirdiği trafik kazasında şans eseri ölümden döndü. Karabulut'a Özerler Mahallesi Emrullah Efende Caddesi üzerindeki kavşakta aracı ile giderken Caner Ö.?nün kullandığı 39 M 1980 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı devrilip yola düşen Karabulut'un yardımına ilk bölgede bulunanlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Karabulut, taburcu edildikten sonra bugün işinin başına döndü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Karabulut'a minibüsün çaptığı anlar saniye minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah evinden tekerlekli aracı ile çıkıp işine gittiğini söyleyen Karabulut, 'Kavşakta yolda konvoy halinde gelen araçlardan biri çarptı. Ölümden döndüm. Engelli olarak mücadele ederken araç sürücüsü beni görmedi. Görmek istemiyorlar zaten. Ölümden döndüm, bugün beri burada göremeyebilirdiniz, toprakta olabilirdim' deyi konuştu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.