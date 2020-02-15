Lüleburgaz'da minibüsün çaptığı engelli yaralandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da minibüsün çaptığı engelli yaralandı

13 dakika önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde akülü tekerlekli aracıyla ilerleyen Kazım Karabulut'a yolcu minibüsü çarptı.

Lüleburgaz'da minibüsün çaptığı engelli yaralandı, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde akülü tekerlekli aracıyla ilerleyen Kazım Karabulut'a yolcu minibüsü çarptı. Karabulut'un hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı, minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Özerler Mahallesi Emrullah Efende Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Büfe işletmecisi bedensel engelli Kazım Karabulut, akülü tekerlekli aracı ile işine gitmek üzere evinden çıktı. Karabulut'a, kavşağa geldiğinde Caner Ö. yönetimindeki 39 M 1980 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Devrilen aracından düşüp, hafif yaralanan Karabulut'un yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut, buradaki müdahalesinin ardından taburcu edildi. Kaza anı ise minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.Kazanın işe giderken yaşandığını söyleyen Karabulut, "Kavşakta yolda konvoy halinde gelen araçlardan biri çarptı. Ölümden döndüm. Engelli olarak mücadele ederken araç sürücüsü beni görmedi. Ölümden döndüm" diye konuştu.


- Kırklareli
Kazım Karabulut, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:58 Kaynak: DHA
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