Lüleburgaz'da "Minik Takımlar Masa Tenisi İl Turnuvası" yapıldı - Son Dakika

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Minik Takımlar Masa Tenisi İl Turnuvası" düzenlendi.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 4 kulüpten 13 takım katıldı.

Turnuvada kadınlar kategorisinde Traker Gençlik Spor Kulübü birinci, Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü A grubu ikinci, Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü B grubu ile Zirve Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Traker Gençlik Spor Kulübü birinci, Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü A grubu ikinci, Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü C grubu ile Kırklareli Gençlik Spor Kulübü üçüncülük elde etti.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler, yaptığı konuşmada, Kocaeli'de yapılacak Gençler Bölge Şampiyonası öncesi güzel maçların oynandığı söyledi.

Turnuvanın sonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tuncay Akgöl ile ulusal hakem Kadir Göçer ve Güler dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

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