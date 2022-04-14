Lüleburgaz'da mobilya mağazası yandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da mobilya mağazası yandı

14.04.2022 11:54
Lüleburgaz'da mobilya mağazası yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya mağazasında meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya mağazasında meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde 8 Kasım Mahallesi İstasyon Caddesi No 133'te bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. O esnada kapalı olan mağazadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat içinde söndürdü. Yangın sonucu mağaza tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili işlemlere başlandı. Yangının mağazadaki klima ünitesinden çıktığı tahmin ediliyor. - KIRKLARELİ

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112 Acil Çağrı, Kırklareli, Lüleburgaz, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüleburgaz'da mobilya mağazası yandı - Son Dakika


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