Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)

28.04.2022 14:17
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 16 bin metrekare alana sahip mobilya mağazasında çıkan yangın, 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 16 bin metrekare alana sahip mobilya mağazasında çıkan yangın, 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında mağaza kullanılamaz hale geldi. Vali Osman Bilgin Lüleburgaz'a gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. 1 kişinin dumandan etkilendiğini, tesis sahibinde de 2'nci derece yanıklar olduğunu söyleyen Bilgin, üretim ve satış yapılan tesisin içinde çok miktarda ahşap malzeme, masa, sandalye bulunduğu için yangınla mücadelenin güçlükle yapıldığını belirtti. Vali Bilgin, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yangında dumandan etkilenen işçiye sağlık ve AFAD ekipleri müdahalede bulundu. Mağazada soğutma çalışmaları sürüyor.


Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2)
YORUMLAR
500
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Lüleburgaz, Kırklareli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2) - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement