Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da motosiklet denetimi
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Lüleburgaz'da motosiklet denetimi

18 dakika önce

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce, motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Lüleburgaz'da motosiklet denetimi, System.String[]
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce, motosikletlere yönelik denetim yapıldı.
İlçede 8 farklı noktada 40 personel ve 8 polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli kusurları bulunan 22 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Uygulamada, 7 motosiklet ise trafikten men edildi.
Emniyet Müdürü Ali Koca, yaptığı açıklamada, artan motosiklet kullanımında üzücü olaylar yaşanmaması için yoğun tedbirler aldıklarını söyledi.

Dikkatsiz ve tedbirsizliğin motosiklet kullanımların da kazalara sebebiyet verdiğini ifade eden Koca, özellikle küçük yaşta motosiklet kullanımı konusunda ailelerin dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlaması amacıyla motosiklet denetimlerinin gerçekleştirildiğini aktaran Koca, denetimlerde motosikletlerin ve sürücülerin belgelerinin de kontrol edildiğini, ehliyetsiz ve kasksız sürücülere de ceza yazıldığını kaydetti.
Koca, motosiklet denetimlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:11 Kaynak: AA
Ali Koca, Polis, Lüleburgaz, Güncel
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