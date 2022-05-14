Lüleburgaz'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde yürüyen Mustafa C'ye (69) sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Mustafa C. yere düştü, motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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