Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Lüleburgaz'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Lüleburgaz Kaymakamlığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde muhtarlarla toplantı yaptı.

Lüleburgaz'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Lüleburgaz Kaymakamlığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde muhtarlarla toplantı yaptı.

Kaymakam Mustafa Kaya Başkanlığı'nda Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, acısı ve tatlısıyla 5 yıl boyunca muhtarlarla işbirliği içinde görev yaptıklarını söyledi.

Muhtarlardan önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Kaya, seçimin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimde kazananlar olduğu gibi kaybedenlerin de olacağını aktaran Kaya, "Herkese şimdiden başarılar dilerim. Tüm muhtarlarımıza bugüne kadar yapıcı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Temennimiz bu seçimin huzur ve sükun içinde geçmesi. İnşallah sorunsuz bir seçim olur. Hiçbir şey insanın canı kadar değerli değil. Sizlere her zaman kapımız açık." diye konuştu.

Toplantıda daha sonra seçim güvenliği ve mahallelerdeki genel duruma dair değerlendirmelerde görüşüldü.

Toplantıya, Emniyet Müdürü Ali Koca, Jandarma Komutanı Ömür Gökmen ve kurum müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: AA

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