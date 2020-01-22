Lüleburgaz'da narkotik olayları yüzde 31 azaldı - Son Dakika

Koca, Kaymakamlık binasında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nda, yapılan çalışma ve operasyonlar sonucunda "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarının azaldığını söyledi.

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