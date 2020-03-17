Lüleburgaz'da nikah törenlerine en fazla 10 kişi alınacak - Son Dakika

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Lüleburgaz'da nikah törenlerine en fazla 10 kişi alınacak
6 saat önce
KIRKLARELİ'de Lüleburgaz Belediye Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine en fazla 10 kişinin alınacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:32 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ'de Lüleburgaz
Belediye Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine en fazla 10 kişinin alınacağını açıkladı.
Dünyada ölümlere neden olan ve Türkiye'de 47 vakanın tespit edildiği koronavirüse karşı önlemler sürüyor. Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle nikah törenlerinde katılımcı sayısını 10 kişiyle sınırladı. Ayrıca, evlendirme işlemlerinin sadece belediye hizmet binası nikah salonunda gerçekleştirileceği açıklandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Belediyemizden nikah günü almış çiftlerimizin iptal veya erteleme işlemleri için belediyemiz evlendirme memurluğuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.Önlemler kapsamında nikah salonundaki 10 sandalye hariç diğerleri kaldırıldı. Salonda bulunan 10 sandalye ise aralarında birer sıra boşluk bırakılarak yerleştirildi.
- Leburgazkırklareli
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