Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

05.10.2022 12:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı.

Lüleburgaz'da öğrenciler sokak hayvanları için mama hazırladı.

8 Kasım Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, veteriner hekim Eylem Çakır öğrencilere sokakta kalan bir hayvanlara nasıl yardım edileceği hakkında bilgi verdi.

Çakır, sokak hayvanlarının da yaşam haklarının bulunduğunu ifade ederek, herkesin en az bir hayvan beslemesi önerisinde bulundu.

Anasınıfı öğrencileri daha sonra hayvanlara verilmek üzere kedi mamalarını paketleyerek öğretmenlerine teslim etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Lüleburgaz Müftüsü Sabri Demir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Demir, makamında düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası'nda ortak programlar düzenleneceklerini kaydetti.

Camilerin en önemli ibadethaneler olduğunu dile getiren Demir, din görevlilerinin de camilerde halka en iyi şekilde hizmet ettiğini söyledi.

Gerçekleştirilecek etkinliklerde de camileri ve Hz. Peygamberin hayatını ön plana çıkaracaklarını anlatan Demir, herkesi etkinliklere davet etti.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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