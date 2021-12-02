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Lüleburgaz'da "Okullar Hayat Buluyor" - Son Dakika

Lüleburgaz'da "Okullar Hayat Buluyor"

02.12.2021 13:48
Lüleburgaz'da "Okullar Hayat Buluyor"

Lüleburgaz Belediyesi başlattığı "Okullar Hayat Bulsun" projesiyle, kentteki okullardan gelen talepler doğrultusunda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Belediye okulları birer birer yeniliyor"Fen İşleri Müdürlüğü'nce başlanan projeyle birlikte okulların talepleri doğrultusundaki eksiklikleri birer birer giderilirken Fen İşleri Müdürlüğü Personeli Caner Çalık, "Çevreye verdiğimiz en güzel rahatsızlık bu proje. Lüleburgaz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okulların talepleri doğrultusunda okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda "Okullar Hayat Bulsun" projesini hayata geçiren Müdürlük, üç ayrı okulda yenileme çalışması başlattı. Ekipler, General Ferhat Akat İlkokulu'nda üstü kapalı sosyal aktivite alanı yaparken, Ramazan Yaman Fen Lisesi'nde spor alanının yenilenmesi ve 80. Yıl Ortaokulu'nun bahçe duvarının düzenlenmesi çalışmalarına başladı. Proje veliler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanırken çalışmalar önümüzdeki günlerde diğer okullarda da gerçekleşecek.

Yetiştiği okula hizmet etti

Öte yandan öğrenciliğini geçirdiği General Ferhat Akat İlkokulu'na inşaat mühendisi olarak geri dönen Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Caner Çalık, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalık, proje kapsamında General Ferhat Akat İlkokulu'nda 114 metrekarelik sosyal etkinlik alanı yaptıklarını söyleyerek, "Muhtelif okullarda ufak tefek bir sürü çalışmamız var. Ancak şu an faal olan 3 tane çalışmamız var. Burayı tamamladık. Sundurmasının kaplamasını yaptık. Oluklarını, izolasyonunu yaptık" dedi.

"Çevreye verdiğimiz en güzel rahatsızlık"

Fen İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar arasında çevreye rahatsızlık verdikleri en güzel çalışmanın "Okullar Hayat Bulsun Projesi" olduğunu kaydeden Çalık, "Şu anda Ramazan Yaman Fen Lisesi'nin yan tarafında bulunan açık spor alanında zemin yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Basketbol sahası, futbol sahası, tel çitlerin yenilenmesi gibi çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun haricinde 80. Yıl Ortaokulu'nda çalışmalarımız devam edecek. Çevreye rahatsızlık vermekten mutlu olduğumuz bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyorum" diye.

"Okulumuza güzel bir alan kazandırdık"

Okuluna Lüleburgaz Belediyesi tarafından yarı açık bir sosyal alan kazandırılan General Ferhat Akat İlkokulu Müdürü Şenol Bayfidan da şu ifadeleri kullandı; "Okulumuzun sosyal alanlarda eksiklikleri vardı. Biz de böyle bir projeyle bunu ortadan kaldırabileceğimizi düşündük. Şu anda yürüyen folklör faaliyetlerimiz, satranç faaliyetlerimizi ve masa tenisi faaliyetlerimizi havalar güzelleştiği zaman buraya alacağız. Böylece okulumuza, öğrencilerimize güzel bir sosyal alan kazandırdık. Ayrıca bu sosyal alana geçen sene Covid 19 nedeniyle vefat eden Kayhan Sayar öğretmenimizin ismini verdik. Öğretmenimizin ismini yaşattık ve çocuklarımız için güzel bir kazanım elde ettik. Bu konuda bize aracı olduğundan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve yardımlarından dolayı Lüleburgaz Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

Fen İşleri Müdürlüğü, Lüleburgaz, Hisarcık, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da 'Okullar Hayat Buluyor' - Son Dakika


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