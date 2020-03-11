Lüleburgaz'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Lüleburgaz'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Lüleburgaz'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı okullar, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, çocuk oyun alanlarında ilaçlama gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, dezenfekte çalışmalarını kent geneline yaydıklarını bildirdi.

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra söz konusu alanlarda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Gerenli, "Belediyemiz virüse karşı gerekli önlemleri alırken, vatandaşlarımızın da bireysel olarak alacağı önlemler son derece önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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