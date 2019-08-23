Lüleburgaz'da otluk alanda yangın
1 saat önce
Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 50 dekar otluk alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:28 Kaynak: AA
Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 50 dekar otluk alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Kırıkköy köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar alan zarar gördü.
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