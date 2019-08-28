Lüleburgaz'da otluk alanda yangın
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Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:24 Kaynak: AA
Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.
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