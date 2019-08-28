Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da otluk alanda yangın
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Lüleburgaz'da otluk alanda yangın

34 dakika önce

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Lüleburgaz'da otluk alanda yangın, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.

Lüleburgaz, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:24 Kaynak: AA
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