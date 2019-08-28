Lüleburgaz'da otluk alanda yangın

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.