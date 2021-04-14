Lüleburgaz'da otomobil tutkunlarından yardım kampanyası - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde otomobil tutkunlarının bir araya gelerek kurduğu grup, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyor.

Garage Trakya Team adını verdikleri grup, ilçede önceden belirlenmiş 40 haneye gıda kolilerini teslim etti.

Ramazan ayı öncesinde gıda paketlerini dağıtmaya başlayan grup üyeleri, genellikle iş çıkışlarında bir araya gelerek, paketleri belirlenen adreslere teslim etmek üzere yola koyuluyor.

Grup üyelerinden Serhat Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lüleburgaz'ın her mahallesinden, mahalle muhtarlarının da yardımıyla ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Oral, "İhtiyacı olan insanlara gıda kolisi yardımları yapıyoruz. İlk etapta kendi aramızda topladığımız bir miktar parayla 20 koli alarak dağıtıma başladık. Daha sonra talepler artınca, sosyal medyadan gelen destekler ve muhtarlarımız sayesinde daha çok ihtiyaç sahibine ulaştık. Toplam 40 koli yardım dağıtmış olduk. İnşallah bunun devamı gelecek." diye konuştu.