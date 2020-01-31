Lüleburgaz'da otomobil yangını - Son Dakika

Lüleburgaz'da otomobil yangını
13 dakika önce
Lüleburgaz ilçesinde yangın sonucu bir otomobilde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Lüleburgaz ilçesinde yangın sonucu bir otomobilde hasar oluştu.
Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'nde Mehmet Emin Şimşekler'e ait 39 AAC 709 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmından duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı Gece Görüşü'nde Süleyman Soylu gerginliği! Hande Fırat reklama gitmek zorunda kaldı Yıllarca türbe sanılarak adak adandı, Roma döneminden kalma anıt mezar olduğu ortaya çıktı KVKK ile izinsiz fotoğraf ve cep numarası paylaşımına hapis cezası