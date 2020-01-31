Lüleburgaz'da otomobil yangını - Son Dakika
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Lüleburgaz'da otomobil yangını

13 dakika önce

Lüleburgaz ilçesinde yangın sonucu bir otomobilde hasar oluştu.

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Lüleburgaz ilçesinde yangın sonucu bir otomobilde hasar oluştu.

Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'nde Mehmet Emin Şimşekler'e ait 39 AAC 709 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmından duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.

Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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